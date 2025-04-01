أرسنال يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق أرسنال من تحقيق فوز مهم على فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

في الشوط الأول، تقدم أرسنال بهدف مبكر سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 37 بعد تمريرة من إيثان نوانيري.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع فولهام معادلة النتيجة في الدقيقة 73 بواسطة بوكايو ساكا، الذي سجل هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من جابريل مارتينلي.

في الدقيقة 90+4، سجل رودريجو مونيز هدفًا لصالح فولهام، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة، حيث انتهت بفوز أرسنال 2-1.

هذا الفوز يعزز من مركز أرسنال في الصدارة ويعطيه دفعة قوية في السباق نحو اللقب.