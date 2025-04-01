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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

فوز الارسنال
فوز الارسنال
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تمكن فريق أرسنال من تحقيق فوز مهم على فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

في الشوط الأول، تقدم أرسنال بهدف مبكر سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 37 بعد تمريرة من إيثان نوانيري. 

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع فولهام معادلة النتيجة في الدقيقة 73 بواسطة بوكايو ساكا، الذي سجل هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من جابريل مارتينلي. 

في الدقيقة 90+4، سجل رودريجو مونيز هدفًا لصالح فولهام، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة، حيث انتهت بفوز أرسنال 2-1.

هذا الفوز يعزز من مركز أرسنال في الصدارة ويعطيه دفعة قوية في السباق نحو اللقب.

الدوري الإنجليزي الدقيقة 90 بوكايو ساكا هدف التعادل سجل هدف رودريجو فريق أرسنال ميكيل ميرينو فولهام الشوط الثاني