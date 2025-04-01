دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يكتسح الجيش الملكي برباعية ويضع قدما في نصف النهائي

اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و 13 إبرهيم عادل في الدقيقة 38، ومصطفى فتحي بينما أحرز هدف الجيش الملكي اللاعب عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

ووضع بيراميدز قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسهل مهمته في مباراة الإياب التي تقام الثلاثاء القادم في المغرب.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

حل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي