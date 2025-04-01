ميرفت أمين لـ "البوابة نيوز": "جوما" قدمني بشكل جديد لجمهوري في رمضان

أعربت النجمة ميرفت أمين عن سعادتها بتقديم مسلسل "جوما" الذي تجسد بطولته في شهر رمضان هذا العام.

وقالت ميرفت أمين في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": اخترت "جوما" لرمضان لأنني أبحث دائما عن تقديم الأعمال المختلفة للجمهور وكانت تجربة رائعة".

عن كواليس العمل مع المخرج الكبير محمد النقلي قالت: "من أمتع ما يمكن وكانت في غاية الجمال، وسعدت أيضا بالتعاون مع كل فريق العمل الخاص بالمسلسل".

وعلقت ميرفت أمين على الأعمال المفضلة لها هذا العام خلال موسم السباق الدرامي الرمضاني وقالت: "لا أتابع مسلسلات في شهر رمضان".

كانت "البوابة نيوز" قد التقت ميرفت أمين خلال احتفال أبطال وصناع مسلسل "بنات همام" و"جوما" بنجاحهم ضمن موسم دراما رمضان، وأقيم الحفل في أحد الفنادق بالقاهرة.

مسلسل "جوما" بطولة النجوم ميرفت أمين، ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، فراس سعيد، مارتينا عادل ومن إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

تدور أحداث "جوما" عندما تتقاطع حياة طبيب نفسي مع العديد من الأشخاص من حوله، لكن تؤدي عقدهم النفسية والماضي السيئ والمشوه لكل منهم إلى حدوث صراعات خفية وأُخرى معلنة، وتدفعهم لارتكاب جرائم بشعة، لتتسبب في خسائر كبيرة للكل.

حضر الحفل عدد من النجوم على رأسهم ميرفت أمين، حورية فرغلي، المخرج محمد النقلي، ريم البارودي، محمد لطفي، سامح الصريطي، الكاتب محمد الغيطي، محمود فارس، الكاتب أحمد عاشور، المطربة شاهيناز، بوسي شاهين.

بنات همام

أما مسلسل "بنات همام" فهو بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وأحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت.

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