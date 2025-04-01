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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راهبات بنات مريم الكلدانيات تزور ذخائر الشهيدة سيسيليا موشي حنا

ارشيف
ارشيف
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زارت راهبات بنات مريم المحبول بها بلا دنس الكلدانيات اليوم الثلاثاء ذخائر خادمة الله الشهيدة الاخت سيسيليا موشي حنا

جاءت الزيارة ضمن برنامج اعدته الام نعم كمورا الرئيسة العامة للرهبانية بعنوان "الحياة المكرسة: شهادة، نبوءة وعلامة رجاء" 

شمل البرنامج زيارة كل ذخائر الشهداء الاخت سيسيليا موشي وذخائر الشهيد الانبا جبرائيل دنبو

 

.وتحدثت الام سمر كامل ميخا الرئيسة العامة لرهبنة بنات قلب يسوع الاقدس عن "الاخت سيسيليا: شهادة رجاء" وابتدأت كلمتها في وصف الحياة المكرسة بانها علامة رجاء وانعكاس لحياة الملكوت بواقع انساني وحقيقي، اذ تقع على عاتق كل مكرس الشهادة لملكوت الله لا فقط بالكلام انما بالعمل والحق محضرين ذواتنا للشهادة حتى بالدم التي هي اسمى درجات عيش الملأ الالهي.
 

 

وأشارت الام الرئيسة الى حياة الاخت سيسيليا وبماذا كانت تتصف هذه الاخت المتواضعة والعميقة، وايضا بعض الاحداث المختصرة عن مقتلها. 
 

ثم صلت الاخوات طلب شفاعة خادمة الله الاخت الشهيدة سيسيليا، وختمت الام نعم كمورا اللقاء بالشكر على حسن الاستقبال والصلاة.

أقباط أقباط الإرثوذكس