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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد يحقق فوزًا مثيرًا على الشباب ويصعد إلى نهائي كأس الملك

فوز الاتحاد
فوز الاتحاد
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تمكن فريق الاتحاد من التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد فوزه المثير على الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة نصف النهائي التي جرت اليوم.

بدأت المباراة بتقدم الشباب بهدف مبكر في الدقيقة 14 سجله فابينيو. ولكن الاتحاد عاد بقوة في الشوط الثاني حيث سجل كريستيان جوانكا هدف التعادل في الدقيقة 64، ثم أضاف هدفًا آخر في الدقيقة 67 ليعزز تقدم فريقه. في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل دانيلو بيريرا هدفين في الوقت بدل الضائع، الأول في الدقيقة 90+2 والثاني في الدقيقة 90+9، ليحسم الفوز لصالح الاتحاد ويقوده إلى النهائي.

وبذلك، يواصل الاتحاد سعيه نحو التتويج بلقب كأس الملك بعد مباراة مثيرة ودراماتيكية.

الدقيقة 90 الاتحاد الوقت بدل الضائع هدف التعادل فريق الاتحاد نهائي كأس الملك نصف النهائي كأس الملك الدقائق الأخيرة