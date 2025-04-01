اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الشتوي لاجتماع “مار أغناطيوس” للشباب في وادي النطرون

شهد مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وبحضور مار أثناسيوس إيليا باهي النائب البطريركي لأبرشية كندا والأب الربان فيليبس عيسى، اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الشتوي الذي نظمه اجتماع “مار أغناطيوس” للشباب تحت عنوان “لأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ” (متى 12:37) في مزرعة الملائكة بوادي النطرون.



استمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل، وشهد مشاركة واسعة من الشباب الذين استفادوا من العديد من الأنشطة الروحية والاجتماعية.

تضمن البرنامج اليومي صلوات صباحية ومسائية، محاضرات عن قوة وتأثير الكلمة في الحياة الجماعية، ورش عمل متنوعة، بالإضافة إلى ألعاب ومسابقات، وسهرات مسائية.

كما شملت الفعاليات زيارات لبعض الأديرة التاريخية في وادي النطرون مثل دير السيدة العذراء، دير السريان، دير الأنبا بيشوي، ودير الأنبا مقار.

وقد أبدى المشاركون في المؤتمر إعجابهم بما تم تقديمه من مواضيع هادفة، مؤكدين على أهمية الكلمة كأداة للتغيير والتأثير في حياتهم الشخصية والجماعية.