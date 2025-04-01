دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يهزم الهلال بهدف في ذهاب ربع النهائي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره الهلال السوداني بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 11 من بداية اللقاء.

ومن المنتظر أن يتم حسم المتأهل لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا في مباراة الإياب التي تقام الثلاثاء القادم في موريتانيا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة الاحتياطي: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

وواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.