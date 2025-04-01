أبطال "عايش إكلينيكيا" يعودون لجمهور مسرح الهناجر من جديد.. غدًا

يعود أبطال العرض المسرحي "عايش إكلينيكيا" لجمهور مسرح مركز الهناجر للفنون، في السابعة مساء غدا الأربعاء 2 ابريل الجاري، وذلك ضمن عروض خطة قطاع المسرح في عيد الفطر المبارك.

العرض تدور أحداثه في إطار كوميديا سوداء، وذلك حول شخص طيب يموت ثم يعود مرة أخرى للحياة ويرى معاملة من حوله كيف كانوا يعاملوه، ويستغلوه ويتكالبون عليه، وهو دائمًا كان يضع حسن النوايا.

يشارك في بطولة العرض كل من: مصطفى حزين، ونهلة كمال، ويوركا، وياسر أبو العينين، وعمر صلاح الدين، وأحمد خشبة، وعبدالرحمن علي، وعمر صلاح الدين، وأحمد رشاد، ومحمد عبدالمجيد، شكر خاص للفنان حمادة شوشة، تصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، ملابس كارمن أحمد، وتصميم ديكور أحمد رشاد، الحان الموسيقار أحمد شعتوت، تصميم الرقصات محمد بيلا، ومساعدين الإخراج: هادي أحمد، وسهيلة رمضان، وأمينة عصام، ومخرجان منفذان سامر العربي ومحمد الشيضي، والعمل كتابة وإخراج أحمد فتحي شمس.