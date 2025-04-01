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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

احتراق سيارة ملاكي في وادي حوف بحلوان ونجاة قائدها

أرشيفية
أرشيفية
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اشتعلت النيران في سيارة ملاكي بمنطقة وادي حوف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واخماده، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال سيارة ملاكي، بطريق جامعة حلوان بمنطقة وادي حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث مدعومين بعربات الاطفاء، وامكن فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتمت أعمال السيطرة علي النيران واخمادها.

وانقذت العناية الإلهية قائد السيارة من الموت المحقق بعدما تمكن من القفز خارج السيارة في بداية اشتعالها.

حريق سيارة وادي حوف جامعة حلوان اشتعال النيران