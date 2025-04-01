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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور .. إقبال كبير على حدائق ومتنزهات المنيا في ثاني أيام عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر بالمنيا
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شهدت الحدائق والمتنزهات والملاهي بالمنيا  إقبال كبيرا  من المواطنين  للأحتفال  بثانى ايام عيد الفطر المبارك  لقضاء بعض الأوقات والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وأشعة الشمس الدافئة وسط أجواء من البهجة والمرح 

كما شهدت الألعاب الترفيهية إقبالًا كبيرًا من الصغار الذين استمتعوا بأجواء العيد وسط اصدقائهم .

 

 وتكدس  الأطفال على الألعاب والمراجيح و محال العصير والأيس كريم وعربات الفيشار  ومحلات الكشرى  وشراء  البالونات وافترشت الأسر الحدائق والمتنزهات، وتناولوا  الفسيخ والرنجة والمشويات والمحاشى .

 وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات والأندية الاجتماعية ومراكز الشباب إقبالا من المواطنين في ثاني أيام العيد للتنزه والاحتفال بالعيد وسط تواجد أمني من رجال الشرطة وسيارات تابعة لمرفق الإسعاف للتعامل مع أي إصابات قد تحدث بسبب الزحام وشهدت المطاعم والكافيهات إقبالا من المواطنين لتناول الأطعمة الجاهزة والمشروبات ومحال العصائر لتناول العصائر الطازجة والآيس كريم احتفالا بالعيد.

يأتي هذا في ظل تأمين كامل من قوات الأمن بجميع أماكن احتفالات المواطنين في الحدائق والمتنزهات وأعلنت جميع مستشفيات المحافظة حالة الطوارئ كما كثفت الأجهزة الرقابية   حملاتها علي الاسواق ومراقبة السلع المعروضة والمأكولات، والتأكد من سلامتها .

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إحتفالات المواطنين الاحتفال بالعيد الحدائق والمتنزهات الحدائق العامة والمتنزهات ثاني أيام عيد الفطر المبارك