أول رد من الرابطة الكلدانية بشأن التعدي على مسيرة “أكيتو” في دهوك

تعرب الرابطة الكلدانية عن استنكارها الشديد للتعدي الذي وقع في 1 ابريل 2025 على مسيرة الاحتفال بعيد “أكيتو” في مدينة دهوك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

ويُعد هذا الهجوم عملاً عدائياً يهدد حقوق الإنسان ويستهدف استقرار السلم الاجتماعي، مما يتناقض مع قيم التسامح والتعايش التي نحرص على تعزيزها في مجتمعنا.

وتؤكد الرابطة الكلدانية رفضها القاطع لهذا النوع من العنف الذي لا يمت بصلة إلى قيم المواطنة، ويشوه مبادئنا الإنسانية والدينية. كما تُعتبر مسيرات “أكيتو” جزءاً أساسياً من تاريخنا وهويتنا القومية التي تأثرت بالعديد من الانتهاكات على مرّ العصور.

تطالب الرابطة السلطات المعنية بالتحقيق الفوري في هذا التعدي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيه، مع التأكيد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً. إننا نؤمن بأن الوحدة والتعاون بين جميع مكونات المجتمع هي السبيل الأسمى لتحقيق الأمن والاستقرار في وطننا العزيز.

وجاء ذلك تقديما من المحامي المستشار عبدالجبار سلمان سور رئيس الرابطة الكلدانية العالمية.