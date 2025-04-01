وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى السادات المركزي في ثاني أيام عيد الفطر

أجرى الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة والقائم بأعمال مدير مديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بمستشفى السادات المركزي، رافقه خلالها الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي.

شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان انتظام العمل، حيث وجّه بسرعة توفير جهاز كيمياء بالتنسيق مع إدارة المعامل، والتواصل مع غرفة الطوارئ بالمديرية لتأمين أكياس دم لحالة طارئة، إلى جانب الإسراع في توريد فلاتر الكلى لقسم الغسيل الكلوي.

كما رافق وكيل المديرية فريق إشراف المديرية، الذي ضم الدكتور عبد ربه نعيم، رئيس لجنة مطالبات التأمين الصحي، والدكتورة أسماء دياب، مسؤولة تعاقدات الأطباء، إلى جانب فريق الحوكمة، وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشيخ، مدير المستشفى.

واستكمالًا للجولة، تفقد وكيل المديرية الوحدة العاشرة بالسادات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، والتأكد من سلامة سلاسل التبريد وحفظ الطعوم، فضلًا عن مراجعة الانضباط الإداري، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.