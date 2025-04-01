مدير مكافحة العدوى بالمنوفية يتفقد مستشفى تلا في ثاني أيام عيد الفطر

أجرى الدكتور أحمد فليفل، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية في مستشفى تلا المركزي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، بما في ذلك الطوارئ، العناية المركزة، الحضّانات، العمليات، والاستقبال.

خلال الجولة، تابع مدى التزام الفرق الطبية بمعايير السلامة الصحية، وطرق التخلص الآمن من النفايات الطبية، وارتداء وسائل الحماية الشخصية، وتعقيم الأدوات والمعدات الطبية.

كما لاحظ أن ترمومتر ثلاجة الأمصال يشير إلى درجة حرارة 0، فتم استدعاء مهندسة الصيانة، وتبين أن العطل في الترمومتر وليس في الثلاجة، ليتم استبداله فورًا لضمان كفاءة التخزين.

رافقه في الجولة الدكتور محمد علام، مدير المستشفى، الذي أكد استمرار الرقابة على إجراءات مكافحة العدوى لضمان بيئة آمنة للمرضى والعاملين.