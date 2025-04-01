إعدام ٣٥٠ كيلو لحوم وأغذية فاسدة في دمياط



أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط واعدام ٣٥٠ كيلو جرام أغذية متنوعة وتحرير ٧٨ محضر للمخالفين خلال حملات الصحة فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

وتابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة بمجال الرقابة على الأغذية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة .



و قال الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق حملة خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك استهدفت المرور على ٥١ منشأة غذائية متنوعة ، وتم رصد ٣٥ منشأة من بين تلك المنشآت تُدار بدون ترخيص، وتم إصدار توصيات بشأن إتخاذ الغلق الادارى حيالها .

وأشار إلى رصد مخالفات عديدة فى بعض المنشآت، تحرر عنها ٧٨ محضر جنح صحية .

وأضاف بدران أنه تم خلال الحملة ضبط واعدام ٣٥٠ كيلو جرام من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن سحب ١٢ عينة من المنتجات الغذائية وإرسالها إلى المعمل المختص للتأكد من سلامتها .

فى سياق منفصل شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط حملات تموينية مكبرة خلال ايام عيد الفطر المبارك بناء علي توجيهات لدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديدالرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الاسعاروالمخالفات و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه



اسفرت الحملات التموينيه يوم الثلاثاء عن ضبط مخالفات باجمالي 62 محضر

منها في مجال المخابز 7 محاضر كما تم تحرير 3 محاضر نقص وزن و تحرير محضرين عدم اعلان قائمة تشتغل وتحرير محضرين عدم نظافة ادوات عجين



في مجال الاسواق تم تحرير 51 محضر منها 21 محضر عدم اعلان عن الاسعار و 15محضر عدم وجود شهاده صحيه و٤ محاضر عدم وجود سجل تجاري و ٣ محاضر عدم اعلان عن مخزن كما تم تحرير ٥ محاضر عرض لحوم مكشوفه و ٤ محاضر اكياس سوداء .