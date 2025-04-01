دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الهلال السوداني بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره الهلال السوداني بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمد هاني هدف التقدم للأهلي في مرمى الهلال السوداني في الدقيقة 11 من بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة الاحتياطي: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على استاد القاهرة.