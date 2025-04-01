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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"شفيق" يجري جولة تفقدية لمستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس

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أجرى الدكتور أحمد شفيق ، مدير عام فرع الهيئة بالسويس، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، بمستشفى دار صحة المرأة والطفل للتأكد من سير العمل تقديم كافة الخدمات الطبية على اعلي مستوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

و تضمنت الجولة التى رافقه فيها عدد مديري الطوارئ و الاقسام الطبية داخل المستشفى ،تفقد قسم الطوارئ وقسم الاطفال، وتاكد من جاهزية المستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز كفاءة أقسام الطوارئ لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة
واستمع الدكتور " شفيق "  لرأي عدد من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى و اقتراحتهم و هنأ الدكتور أحمد شفيق ، المرضى الموجودين داخل المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك و وزع  هدايا على عدد من الأطفال الموجودين بالقسم الداخلي الاطفال.

وأكد دكتور احمد شفيق، أن هناك لجان لمتابعة الأداء والتطوير المستمر للخدمات الصحية داخل المستشفيات الوحدات الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ، بما يضمن رعاية متكاملة للمنتفعين بأعلى درجات الجاهزية والتميز في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، 

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