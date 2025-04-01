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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الهلال السوداني

محمد هاني لاعب الأهلي
محمد هاني لاعب الأهلي
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أحرز محمد هاني هدف التقدم للأهلي في مرمى الهلال السوداني في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

جاء هدف محمد هاني في الدقيقة 11 من بداية اللقاء. 

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي. 

ويجلس على دكة الاحتياطي: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا اشرف بن شرقى