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الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة: الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 2 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو
استمرار الغارات.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء شمال قطاع غزة
شروط سياسية.. واشنطن تشيد بتشكيل حكومة سورية جديدة.. وتستبعد تخفيف العقوبات
ردود فعل فرنسية ودولية.. مارين لوبان تهاجم النظام الذي أطلق "القنبلة النووية" وتطالب بجلسة استئناف سريعة
محاكاة للحصار.. الصين تحشد قواتها حول تايوان
بـ "خطة قوية".. أوروبا تتوعد بالرد حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم إضافية

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