اقرأ غدا في عدد البوابة: الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 2 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو

استمرار الغارات.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء شمال قطاع غزة

شروط سياسية.. واشنطن تشيد بتشكيل حكومة سورية جديدة.. وتستبعد تخفيف العقوبات

ردود فعل فرنسية ودولية.. مارين لوبان تهاجم النظام الذي أطلق "القنبلة النووية" وتطالب بجلسة استئناف سريعة

محاكاة للحصار.. الصين تحشد قواتها حول تايوان

بـ "خطة قوية".. أوروبا تتوعد بالرد حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم إضافية