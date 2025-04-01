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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الجيش الملكي

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي -  محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز الجيش أفريقيا دوري أبطال أفريقيا