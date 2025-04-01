تعرف على تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الجيش الملكي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي