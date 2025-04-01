كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة الاحتياطي: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على استاد القاهرة.