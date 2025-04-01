زمالك 2005 ينتصر على الأهلي بهدف دون رد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدف الزمالك، أيمن أمير عبد العزيز.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزاً خلال اللقاء، وصنعوا فرص عديدة على مدار الشوطين، نجح من خلالها أيمن أمير عبد العزيز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويقود فريق 2005 كل من، "محمد مصطفى ممس مدرباً، وأحمد زكريا وأحمد عادل مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، وحمدي يوسف إدارياً، ومحمد عصمت مدرباً للأحمال، ومحمد علي الأتربي محللاً للأداء".