ضبط 62 مخالفة تموينية بأسواق دمياط خلال ثاني أيام عيد الفطر

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط، حملات تموينية مكبرة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، بتشديد الرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الأسواق وضبط الاسعار والمخالفات، وتشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز، لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين.

وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينيه عن عن ضبط مخالفات بإجمالي 62 محضرًا؛ منها في مجال المخابز 7 محاضر.

كما تم تحرير 3 محاضر نقص وزن و تحرير محضرين عدم إعلان قائمة تشتغل وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات عجين.

وفي مجال الاسواق تم تحرير 51 محضرًا حيث تم تحرير 21 محضرًا عدم اعلان عن الاسعار، و تحرير 15محضرًا عدم وجود شهاده صحية.

كما تم تحرير عدد ٤ محاضر عدم وجود سجل تجاري وتحرير ٣ محاضر عدم اعلان عن مخزن كما تم تحرير ٥ محاضر عرض لحوم مكشوفه وتحرير ٤ محاضر اكياس سوداء .

وفي مجال المواد البتروليه تم تحرير ٤ محاضر عدم اعلان اسعار غاز .

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزاره بتكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

وبالنسبة للمتابعة والرقابة علي توافر السلع واللحوم اعلن وكيل وزارة التموين في دمياط متابعة توافر كافه السلع الغذائية واللحوم بفروع الشركة الجملة و الاسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية وتوافر مستلزمات العيد والملابس والتأكد من جودتها وصلاحيتها واسعارها.

كما تم تكليف عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة السلع الاساسية.

وعن توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك اكد وكيل وزارة التموين في دمياط عن متابعة استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والعودة للمواعيد الرسمية لما كانت عليه قبل شهر رمضان.

