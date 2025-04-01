تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست بملعب سيتي جراوند، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهولندي جوشوا زيركزي تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست، رفقة الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والبرتغالي برونو فيرنانديز.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المرتبة الثالثة وفي رصيده 54 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - مانويل أوجارتي - باتريك دورجو

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - جوشوا زيركزي - برونو فيرنانديز.