كأس ملك إسبانيا.. ثلاثي برازيلي يقود تشكيل ريال مدريد ضد سوسيداد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، وإندريك فيليبي، تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد.

ويجلس الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد بدلاء ريال مدريد، رفقة الكرواتي لوكا مودريتش والمغربي براهيم دياز.

وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدف للا شيء، سجله الشاب إندريك في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك فيليبي - رودريجو جوس.