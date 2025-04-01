الدوري الإنجليزي يعتمد تقنية التسلل شبه الآلية.. والتطبيق هذا الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اعتماد تقنية التسلل شبه الآلية، وبدء تطبيقها في مباريات البريميرليج هذا الموسم.

يأتي هذا القرار بهدف تحسين دقة وسرعة قرارات التسلل في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من الموسم الجاري 2024-2025.

وتساعد تقنية التسلل شبه الآلية على ضبط حالات التسلل عند العودة لتقنية الفيديو بشكل أسرع وأكثر دقة.

وتعتمد التقنية على تتبع بصري للاعبين، وتوليد رسومات افتراضية لتحديد مواقع أكثر فعالية لخط التسلل.

ويساهم هذا النظام في الحفاظ على نزاهة العملية التحكيمية، وتعزيز سرعة وكفاءة واتساق عملية اتخاذ قرارات التسلل.

تطبيق تجريبي

وتستخدم تقنية التسلل شبه الآلية بشكل تجريبي في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، قبل اعتمادها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا جاء فيه: «سيطلق الدوري الإنجليزي الممتاز تقنية التسلل شبه الآلية يوم السبت 12 أبريل (الجولة 32)».

وأضاف البيان: «يأتي ذلك بعد اختبارها بشكل غير مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وتشغيلها بشكل مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم».

واختتم البيان: «تحتوي تقنية التسلل شبه الآلية على عناصر رئيسية في عملية اتخاذ قرار التسلل لدعم حكم الفيديو المساعد (الفار)».

قبل 9 جولات على نهاية الموسم، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.