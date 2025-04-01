مائل للحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية ومعتدل على السواحل الغربية وحار على جنوب سيناء والصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

ويشهد غدا الاربعاء نشاط رياح السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 19 درجة .