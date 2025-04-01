سامح حسين يرد على الجدل حول تصريحاته عن إلغاء الإجازات

قدم الفنان سامح حسين توضيحا بشأن تصريحاته حول إلغاء الإجازات في الأعياد، وذلك بعد الجدل الذي أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين.

وكتب سامح حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهوري الحبيب، كل سنة وأنتم طيبين وبخير، بناء على طلبكم، والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الإجازات في الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة، أنا زيكم بحب الإجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله".

وتابع: "الإجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، كل الموضوع إني اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دى كلها إجازة، لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية، وعلى فكرة إحنا بنحب الإجازة علشان بنشتغل، أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الإجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير.

واختتم كلمته قائلا: "يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".

ونجح الفنان سامح حسين في جذب الجمهور المصري والعربي إلى برنامجه «قطايف»، الذي يقدم محتوى غنيا يعكس جوهر الثقافة المصرية العريقة.

يُعرض البرنامج يوميا في العاشرة مساءً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان، حيث حققت حلقاته السابقة ملايين المشاهدات.

يتناول «قطايف» عددا من القضايا الاجتماعية والقصص الإنسانية بأسلوب بسيط، مع تقديم نصائح تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى المشاهدين، وذلك في إطار مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 7 دقائق.