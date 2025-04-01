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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الشباب لمباراة نصف نهائي كأس الملك ضد الاتحاد

عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
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أعلن نادي الشباب عن تشكيلته الرسمية لمباراة نصف نهائي كأس الملك ضد الاتحاد، التي ستجمع الفريقين اليوم. يسعى الشباب لتحقيق نتيجة إيجابية للوصول إلى النهائي.

تشكيل الشباب:

حارس المرمى: جورجي بوشان

الدفاع: محمد الثاني، محمد الشويعر، وسلي موت، روبيرت رينان

الوسط: ناتشو جويهو، كريستيان خوانجا، دانييل بونيس، توني كاراسكو

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

البدلاء: محمد العويس، مساعد الجوير، فهد المولد، محمد سالم، عبدالله الفهد.

 

يتطلع الشباب لمواصلة أداءه الجيد وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

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