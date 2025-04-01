تشكيل الشباب لمباراة نصف نهائي كأس الملك ضد الاتحاد

أعلن نادي الشباب عن تشكيلته الرسمية لمباراة نصف نهائي كأس الملك ضد الاتحاد، التي ستجمع الفريقين اليوم. يسعى الشباب لتحقيق نتيجة إيجابية للوصول إلى النهائي.

تشكيل الشباب:

حارس المرمى: جورجي بوشان

الدفاع: محمد الثاني، محمد الشويعر، وسلي موت، روبيرت رينان

الوسط: ناتشو جويهو، كريستيان خوانجا، دانييل بونيس، توني كاراسكو

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

البدلاء: محمد العويس، مساعد الجوير، فهد المولد، محمد سالم، عبدالله الفهد.

يتطلع الشباب لمواصلة أداءه الجيد وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.