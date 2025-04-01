سوهاج تشن حملات رقابية على محطات الوقود والمخابز وتحرر 47 محضر مخالفات متنوعة

شنت مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حملات مكثفة على محطات الوقود والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك لضمان توافر المواد البترولية وانتظام سير العمل بالمحطات والمخابز دون أي معوقات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 47 محضر مخالفات فى مجال المخابز تنوعت ما بين محاضر نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وغلق فى أوقات العمل الرسمية.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار هذه الحملات خلال أيام عيد الفطر، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين أو أي محاولات لاستغلال المواطنين. كما شدد على أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة خلال فترة الإجازة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة محافظة سوهاج لإحكام الرقابة على الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود، وأماكن تداول السلع الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان راحة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل يسر وسهولة.