بسبب اختفاء جهازي تكييف.. كواليس سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي بأبو النمرس

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول سرقة جهازي تكييف من فيلا حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، واستمعت إلى إفادة حارس العقار والمسؤول عن تأمين الفيلا عن ملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا، وأمرت باستدعاء بعض العاملين السائقين بالعقار لمثولهم أمام جهات التحقيق.

وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انتقل فريق من رجال التحقيق الي فيلا الكابتن حسن حمدي، لمعاينة الواقعة واستمعوا الي إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

أقوال الغفير " حارس العقار"

كشفت أقوال حارس العقار، أمام جهات التحقيق، أن الفيلا التي كان يقوم بحراستها خالية من السكان، وان الكابتن حسن حمدي يقوم بتفقدها كل حين واخر، نافيا سرقة اى من محتوياتها.

وتابع حارس الفيلا في أقواله أمام جهات التحقيق، أن الكابتن حسن حمدي أتى كعادته لتفقدها، وسرعان ما أشار لغياب جهازي تكليف من المكان.

سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي بشبرامنت

البداية ببلاغ تلقاه المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، يفيد بسرقة الفيلا ملكه الكائنة بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

مسروقات فيلا الكابتن حسن حمدي

وأفاد الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق في بلاغه أن الخفير الخصوصي قام بابلاغه بمحاولة سرقة الفيلا علي يد مشرد واختفاء وحدتي تكييف من داخل الفيلا.

فيلا مهجورة ووحدتي تكييف

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي الفيلا ملك الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق بمنطقة شبرامنت، لمعاينتها وبالفحص تبين أن الفيلا مهجورة منذ 4 سنوات وكذا تبين صحة البلاغ واختفاء وحدتي تكييف وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط الخفير المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

الخفير ينكر سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي ويتهم مشردًا

وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وأفاد بقيام مشرد قبل اسبوع بالحضور إلي الفيلا ومحاولته النوم بداخلها وقيام الخفير بمنعه واتهمه بالسرقة وتمكنت القوات من ضبط المشرد أيضا.

النيابة تحقق في سرقة فيلا رئيس الأهلي الأسبق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي باشرت التحقيق مع الخفير والمشرد وجاري استكمال التحقيقات معهما واتخاذ القرارات اللازمة تجاهمها.

حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة أبوالنمرس، يتهم فيه حارس فيلته الكائنة بشبرامنت بسرقة مكيفين من داخل العقار.

وفقًا لمصادر أمنية، فإن حسن حمدي اكتشف اختفاء جهازي التكييف أثناء تفقده الفيلا، ما دفعه إلى توجيه الاتهام المباشر للحارس، الذي كان يتولى مسؤولية تأمين المكان. وأوضحت التحريات الأولية أن الحارس غادر الفيلا قبل أيام دون إبلاغ مالكها، مما أثار الشكوك حول تورطه في الواقعة.