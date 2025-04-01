الكنيسة والعائلة تستقبل مُعزِّي الأنبا باخوميوس

فتحت كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة ، أبوابها امام جموع الشعب المصري مسلمين ومسيحيين في عزاء الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية .

ويحضر العزاء الأنبا صليب أسقف ميت غمر والقمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية والأقباط بمنطقة مصر الجديدة وأباء الكنيسة.

كما تستقبل مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

ويتم استقبال المعزين أيضًا بعد غدٍ الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية