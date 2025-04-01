مسرح عرائس وملاهي أطفال في مراكز الشباب في دمياط

نفذت مراكز الشباب والرياضة في محافظة دمياط احتفالات كرنفالية بعيد الفطر، حيث تم تنفيذ مسرح عرائس للأطفال بحضور جماهيري من الأطفال والشباب والفتيات، كما تم تنفيذ ملاهي في عدد من مراكز آلشباب للترفيه عن الأطفال على مدار ايام عيد الفطر المبارك .

وشهدت مراكز الشباب في دمياط اقبالاً جماهيريا من الأهالي في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك في كافة المراكز والقرى التي بها مراكز شباب .

وأشاد المواطنون بالأجواء المميزة والخدمات المقدمة، مؤكدين أن مراكز الشباب أصبحت وجهة رئيسية للاحتفال بعيد الفطر في بيئة آمنة وممتعة، معبرين عن سعادتهم بالمبادرة التي أضفت على العيد طابعًا خاصًا من البهجة والمرح.

واشتركت مديرية الشباب والرياضة في دمياط في تنفيذ فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي أطلقتها الوزارة لإتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين مجانًا خلال أيام عيد الفطر، في ظل إقبال جماهيري ضخم تجاوز 5 ملايين متردد ومصلٍ خلال أول أيام العيد.

وشهدت 1740 مركز شباب على مستوى الجمهورية أجواء استثنائية، حيث تحولت الساحات والملاعب إلى منصات نابضة بالحياة، استقبلت المواطنين من مختلف الأعمار لأداء الصلوات الجماعية، والمشاركة في الألعاب الترفيهية، والفعاليات الرياضية والثقافية، وسط أجواء مبهجة تعزز الترابط المجتمعي وتنشر السعادة بين الجميع.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور مراكز الشباب كمحور رئيسي للتفاعل الاجتماعي والرياضي، موضحًا أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات داخل المراكز وجعلها أكثر جذبًا لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

يذكر أن المبادرة مستمرة على مدار أيام عيد الفطر، حيث تواصل مراكز الشباب استقبال المواطنين بأنشطتها المتميزة التي تهدف إلى خلق أجواء احتفالية وترفيهية لجميع أفراد المجتمع، تأكيدًا على دور الرياضة والمجتمع في نشر السعادة وتعزيز التلاحم الاجتماعي