المؤتمر: مشاركة السيسي أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبطالها

ثمن أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تعكس تقدير الدولة وقيادتها لتضحيات أبطالها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن



وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه المشاركة تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم أسر الشهداء والتأكيد على أن تضحياتهم لن تُنسى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع أبناء الشهداء في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال الرعاية الاجتماعية والتعليمية أو من خلال الاحتفاء بهم في المناسبات الوطنية والدينية.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي دائمًا يضرب أروع الأمثلة في الوفاء لرجال مصر الأوفياء، وهو ما يعزز روح الانتماء الوطني لدى الأجيال القادمة، ويؤكد أن الدولة لن تنسى أبنائها الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أمنها واستقرارها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه الاحتفالية جاءت لتؤكد أن مصر لم ولن تنسى شهداءها الأبرار، وأن تكريم أسرهم هو واجب وطني على كل مؤسسات الدولة، مشددًا على أن القوات المسلحة والشرطة ستظل الدرع الحامي لمصر وشعبها، وستواصل دورها في الحفاظ على الأمن ومواجهة التحديات.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتأكيد أن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، مقدرين ما تبذله الدولة من جهود لرعاية أسر الشهداء، ومؤكدًا أن هذه الخطوات الإنسانية التي يتخذها الرئيس السيسي تعكس روح المسؤولية الوطنية والوفاء لدماء الأبطال.