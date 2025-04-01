برلماني: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتعمل من أجل السلام العادل

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يعكس التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة. وأوضح عابد أن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتسعى بكل جدية لدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف عابد أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، سواء من خلال القمم الدولية أو الاجتماعات الثنائية، من أجل تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي يواصل التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري والحفاظ على أرواح المدنيين، مشيداً بالجهود المصرية المستمرة لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. واختتم عابد بتأكيد أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحل عادل