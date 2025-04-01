جهود مكثفة لعلاج الآثار الناجمة عن زيادة منسوب المياه بمصرف غيط العلو بسنورس

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، بالمتابعة المستمرة لمشكلة زيادة منسوب المياه بمصرف غيط العلو بسنورس، والتواجد الميداني بموقع المشكلة للإشراف على الأعمال التي يجري تنفيذها لخفض منسوب المياه بالمصرف، بعد وصولها إلى الأراضي الزراعية والكتلة السكنية المجاورة، وذلك لحين انتهاء أعمال تسليك المصرف ورفع المواسير العشوائية التي تعوق جريان المياه بشكل طبيعي، حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، يفيد بارتفاع منسوب المياه بمصرف غيط العلو، مما أدى إلى غرق نحو 5 أفدنة بنطاق الجمعية الزراعية بسنورس أول، منزرعة بالقمح والبرسيم والفول البلدي، ووصول المياه إلى عدد من المنازل الواقعة عند التقاء المصرف بالكتلة السكنية على طريق سنورس - جرفس.

وعلى الفور وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالمتابعة اللحظية للمشكلة، كما وجه رئيس مدينة سنورس بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري، بسرعة حل المشكلة ورفع الآثار الناجمة عنها.

وقد قام محمد فتحي رئيس مدينة سنورس، على رأس مجموعة عمل من الجهاز التنفيذي بسنورس ومديريتي الزراعة والري وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة أعمال تسليك المصرف ورفع إحدى المواسير العشوائية لإعاقتها جريان المياه بشكل طبيعي.

كما تم توجيه سيارات الكسح التابعة لمجلس مدينة سنورس وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه المتسربة للمناطق المتضررة، وسحب المياه الزائدة بغرف التفتيش، حتى لا تصل إلى منازل المواطنين أو أراضيهم الزراعية.

1190d6eb-4485-49ba-8050-0bf766cfb0df

7612d83a-ca3a-4838-891e-5dcccef265f2

94442b02-ce36-4ffe-8d82-ce6f612bbe1b

a989e8ae-7f79-425f-af7e-7edd3f726fe7