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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب شهر مارس في نانت الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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ينافس النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، على جائزة لاعب شهر مارس في النادي، بعدما تألق خلال الشهر الماضي مع الكناري.

وأعلن نادي نانت، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في النادي، حيث جاء على رأسها مصطفى محمد.

ويتواجد مصطفى محمد ضمن 4 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في نادي نانت، بجانب لويس ليروكس، موسيس سيمون، وأنطوني لوبيز.

ولعب مصطفى محمد 4 مباريات مع نانت في شهر مارس الماضي، أمام أندية: مارسيليا وستراسبورج وليل ولوهافر.

أرقام مصطفى محمد

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف فوز نانت على ليل في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وخاض مصطفى محمد 26 مباراة خلال الموسم الجاري 2024-2025 مع نانت، وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وشارك مصطفى محمد في 24 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

ويحتل فريق نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 27 جولة حتى الآن.

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