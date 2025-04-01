تعرف على تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

عُقد الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني ، والمقرر إقامتها في السادسه مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد، بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر ، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بحضور الأنجولي ايناسيو مانويل مراقب الحكام ، والمنسق العام للمباراة الموزمبيقي سليمان حبيبو وكذلك النيجيري اودتشي جوان المنسق الأمني للمباراة ، بالإضافة إلى التونسية نورس الشرني المنسقة الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة المالي بوبو تراوري ، فيما مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي والكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات ، فيما حضر الاجتماع كذلك الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم ممثلا عن الاتحاد المصري لكرة القدم.