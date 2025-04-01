ضبط 4 شباب أثناء معاكستهم فتيات داخل حديقة حيوان الفيوم

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم بثاني أيام عيد الفطر المبارك القبض على 4 شباب لقيامهم بمعاكسة الفتيات داخل حديقة الحيوان بمدينة الفيوم.



قامت حمله أمنية لقسم أول الفيوم بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، للواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم، بمتابعة الأقوال الأمنية والأكمنة الثابتة داخل مدينة الفيوم قادها العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم، وبالتنسيق مع مباحث الآداب بالمديرية الأمن.

وأسفرت الحملة بنقطة تمركزية خدمات أمام حديقة الحيوان بقيادة كل من النقيبين أحمد حسني ومهند الجوهري معاوني قسم أول بضبط 4 شباب تواجدوا داخل حديقة الحيوان بدائرة القسم لقيامهم بمعاكسه الفتيات ومضايقتهن بثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويتراوح أعمارهم ما بين من 16 حتي 18 سنة، وتم ضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض ( مطواة).



وتحررت المحاضر اللازمة وجار عرضهم على النيابة العامة التي تتولى التحقيق

كانت تعليمات اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، لمأموري المراكز والأقسام بشن حملات إنضباطية بالشوارع الرئيسية بالمدن وأماكن التجمعات والمنتزهات خلال عيد الفطر المبارك لمواجهة ظاهرة التحرش والمعاكسات التي تتعرض لها الفتيات في الشوارع.

