"العيد أحلى بمراكز الشباب" بـ 8 ملايين متردد في 1740 مركزًا حتي ثاني أيام عيد الفطر

شهدت مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية إقبالًا استثنائيًا خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت حتي الآن أكثر من 8 ملايين متردد ومصلٍ ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لإتاحة المراكز مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى منصات مجتمعية متكاملة، مشيرًا إلى أن الأعداد الضخمة التي شهدتها المراكز تؤكد نجاح الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف جعلها بيئة مفتوحة للجميع، تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر الفرحة خلال المناسبات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن 1740 مركز شباب فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين، حيث امتلأت الساحات والملاعب بأجواء العيد المبهجة التي جمعت بين الصلوات الجماعية، والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، ما عزز دور مراكز الشباب كمساحات حيوية تدعم التفاعل المجتمعي.

وشهدت المبادرة إشادة واسعة من الأهالي، الذين أكدوا أن مراكز الشباب أصبحت وجهتهم الأساسية خلال العيد، نظرًا لما تقدمه من خدمات وأنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، وسط اهتمام من إدارات المراكز بتوفير كافة التسهيلات لضمان تجربة ممتعة للجميع.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها لتطوير مراكز الشباب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تحويلها إلى نقاط جذب مجتمعية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز مفهوم الرياضة المجتمعية كأسلوب حياة.