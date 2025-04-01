حيثيات المؤبد لشخصين قتلوا عاملًا رفض بيع المخدرات بالزاوية الحمراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد، لعاطلين في قتل عامل رفض بيع المخدرات داخل محل عمله بمقهي بمنطقة الزاوية الحمراء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع علي أوراق القضية، وسماع المرافعة الشفوية من خلال الجلسات التي تم تداولها استقر في يقين هيئة المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح وجدانها وبما جاء و قام كل س.ا ، ج.م عاطلين بقتل ج.ط عامل أثناء خروجه من مسكنه متجها لمحل عمله حيث تشاجرا معه، واعدا أسلحة بيضاء بغرض التشاجر وقتله .

واضافت حيثيات الحكم أن بالإستماع لشهود العيان تم التأكد من صحة الواقعة وان المجني عليه دفع حياته ثمنا لخلافات مع عاطل حيث تشاجر معه وطرده خارج المقهي التي يعمل بداخله المجني عليه ،وقرر المتهم الأول الانتقام منه وانتظر برفقة المتهم الثاني أسفل الشارع الذي يمر منه المجني عليه ، بدافع الانتقام وأخرجوا من ملابسهم أسلحة بيضاء، وانهالوا بالضرب المبرح وطعنوا باستخدام سلاح أبيض مطواه واسقطوا غارقا في دمائه ولاذا المتهمين بالفرار .



وأشارت الحيثيات أن تحريات معاون المباحث أكدت علي صحة التحريات وثبوتها في حق المتهمين وتبين أن لهما معلومات جنائية وأن المجني عليه رفض بيع المواد المخدرة ،فقرروا الانتقام منه وانهاء حياته.



وتعود تفاصيل الواقعة، تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد مصرع عامل في مشاجرة نتيجة طعنات متفرقة بالجسم على يد عاطلين ، وأن سبب الشجار كان خلاف سابق بين شقيق أحد الطرفين المجني عليه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والاستماع لأقوال شهود العيان تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين واعترفوا أنه نشب شجار بينهم وبين آخر، وشددوا طعنات عدة متفرقة بجسده باستخدام مطواه مما أودى بحياته على الفور،وارشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.