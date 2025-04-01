ads
الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط هاربين من تنفيذ 111 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت حملة مشتركة لقسم أول الفيوم بثاني أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مباحث الأشتباه بالفيوم، بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعدد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم من ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية متعددة، خلال حملة أمنية وتمركز بالممشى السياحي بقحافة دائرة قسم أول الفيوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تفاصيل ضبط المتهمين
وأسفرت الحملة، بأشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول  والتي قادها كلا من العقيد كريم محرم رئيس مباحث الأشتباه والراد هاني السيد من قسم أول الفيوم من ضبط  11 شخصا بينهم 4 تعاطي مواد مخدرة وضبط 7 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بإجمالي 111 سنة ما بين ( نصب ـ شيكات- تبديد- سرقة ـ  سيطرة ونفوذ ـ مخدرات ـ قتل خطأ)


يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
 

ضبط هاربين من تنفيذ 111 حكما قضائيا حملات أمنية بالفيوم محافظة الفيوم حملة أمنية في الفيوم مباحث الأشتباه بالفيوم