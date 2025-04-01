مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 .. صور

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في جناح المملكة العربية السعودية، في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025، الذي تقود مشاركته هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 31 مارس - 3 أبريل ، والمقام بمركز المعارض (بولونيا فييري) بمدينة بولونيا الإيطالية ، بعدد من الإصدارات الجديدة، والكتب المترجمة، بالإضافة إلى عرض منظومة من برامجها ومشروعاتها الثقافية والمعرفية، وتجربتها في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، إلى جانب عرض مجموعات من مقتنياتها النادرة من الكتب والصور والمخطوطات والنوادر.

كما تشارك المكتبة بركن لمكتبات الأطفال حيث تتيح لهم الاطلاع على إصدارات المكتبة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من قصص وأنشطة القراءة والأنشطة التفاعلية.

وتعرض المكتبة مجموعة من أبرز إصداراتها الجديدة من الكتب العلمية والفنية والأدبية والثقافية ، وتتضمن كتبًا باللغة العربية، وكتبًا مترجمة عن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها، إضافة إلى نماذج من الدوريات النادرة من بواكير الصحف والمجلات العربية.

وتحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على إثراء المشهد العالمي بمشاريع وبرامج ثقافية ومعرفية متميزة، ومد جسور ثقافية عالمية تتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى ربط المشهد الثقافي السعودي بما تنتجه منجزات الثقافات والحضارات العالمية.

وتأتي مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في معرض بولونيا الدولي للكتاب ؛ من أجل التعريف بالثقافة السعودية بمختلف عناصرها، والتأكيد على القيم المعرفية والتراثية والحضارية للمملكة، وجهودها في حفظ وإتاحة التراث العربي والإسلامي والتعريف به.