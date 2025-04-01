محافظ سوهاج يشارك أطفال جمعية تحسين الصحة فرحتهم بعيد الفطر المبارك

في لفتة إنسانية، حرص اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على مشاركة أطفال "الجمعية النسائية لتحسين الصحة" احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، حيث قام بزيارة لمقر الجمعية، مقدماً لهم التهاني والهدايا العينية والنقدية، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، والنائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، والمستشار محمود زين، المستشار القانوني للمحافظة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً ورعاية الأيتام، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، كما وجه رسالة تهنئة لجميع أبناء سوهاج بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم دوام الخير والرخاء.

وأكد "سراج" على أهمية التكافل الاجتماعي ودور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المجتمعية، مشيدًا بجهود جمعية "تحسين الصحة" في رعاية الأطفال الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم، كما استمع إلى مطالب المسئولين عن الجمعية، موجهاً بتقديم الدعم اللازم لهم لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال.