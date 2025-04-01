ضبط ألعاب نارية بحيازة شخص بسيارة خلال حملة أمنية في الفيوم

تمكن كول أمني متمركز بجوار حديقة الحيوان بمدينة الفيوم، بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، داخل سيارته الملاكي وأحالته للنيابة للتحقيق.

خلال الحملة للكول الأمني المتمركز تمكن النقيبين أحمد حسني ومهند الجوهري معاوني قسم أول بمديرية أمن الفيوم، بإشراف كلا من اللواء محمود حمدي مساعد وزير الداخليه والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته 2 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية تتخطى الـ500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" – هاتف محمول داخل سيارته الخاصة بقصد الاتجار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.