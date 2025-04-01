في ثاني أيام عيد الفطر.. "الشرقية" تنفذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع، درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد، تزامنًا مع العطلات الرسمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه قام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتنفيذ ازاله لمبني بالدبش مقام بدون ترخيص على مساحة ٩٠ مترا داخل الحيز باسم ا ع م س وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعديين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :

055/2303693

055/2312540

055/2314004