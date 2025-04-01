منافس الأهلي.. صن داونز يهزم الترجي بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف في بريتوريا باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء.

سجل هدف صن داونز اللاعب الناميبي بيتر شالولي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة العودة يوم 8 أبريل الحالي، بملعب حمادي العقربي في رادس في تونس.

يذكر أن الفائز من صن داونز والترجي التونسي سيواجه في نصف النهائي المتأهل من موقعة الأهلي والهلال السوداني.



وأعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، وماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي، عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الترجي أمام صن داونز

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد بن حميدة، رائد بوشنيبة.

خط الوسط: أونيتشو أوجبيلو، عبد الرحمن كوناتي، خليل القنيشي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، يان ساس، إلياس موكوانا