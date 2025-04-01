مينا مسعود يروح لفيلم "فى عز الظهر" ويطرح تيزر الفيلم قبل عرضه

طرح النجم المصري العالمي مينا مسعود، تيزر فيلمه المصري "فى عز الظهر" للمخرج مرقس عادل وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب "من طفولتي وأنا كنت بحلم اني أكون ممثل والحمدالله وصلت لحلمي و حققت نجاحا في هوليوود، لكن حبي للفن بدأ من ساعة لما كنت بتفرج علي الأفلام و المسرحيات اللي بتتقدم في واحده من أعظم رواد الفن في العالم، بلدي مصر ، وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الاعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول "في عز الضهر" مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي ".

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فيلم فى عز الظهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويشارك في البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.