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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وحدتي تكييف وخفير ومشرد.. سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي بشبرامنت| التفاصيل الكاملة

الكابتن حسن حمدي
الكابتن حسن حمدي
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تعرضت فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق للسرقة بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي بشبرامنت

تلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، يفيد بسرقة الفيلا ملكه الكائنة بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

مسروقات فيلا الكابتن حسن حمدي

وأفاد الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق في بلاغه أن الخفير الخصوصي قام بابلاغه بمحاولة سرقة الفيلا علي يد مشرد واختفاء وحدتي تكييف من داخل الفيلا.

فيلا مهجورة ووحدتي تكييف

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي الفيلا ملك الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق بمنطقة شبرامنت، لمعاينتها وبالفحص تبين أن الفيلا مهجورة منذ 4 سنوات وكذا تبين صحة البلاغ واختفاء وحدتي تكييف وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط الخفير المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

الخفير ينكر سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي ويتهم مشردًا

وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وأفاد بقيام مشرد قبل اسبوع بالحضور إلي الفيلا ومحاولته النوم بداخلها وقيام الخفير بمنعه واتهمه بالسرقة وتمكنت القوات من ضبط المشرد أيضا.

النيابة تحقق في سرقة فيلا رئيس الأهلي الأسبق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي باشرت التحقيق مع الخفير والمشرد وجاري استكمال التحقيقات معهما واتخاذ القرارات اللازمة تجاهمها.

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