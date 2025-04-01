خروج 5 حالات المستشفى في واقعة تسمم الكشري بالفيوم .. وإبقاء 3 تحت الملاحظة

تابعت جهات التحقيق الحالة الصحية للمصابين بأول ايام عيد الفطر المبارك من تناول وجبات كشري مجهزة فاسدة من أحد محلات الكشري الشهيرة بمدينة الفيوم، لثلاثة أسر واجمالي عددهم 8 من بينهم 6 أطفال، وإصابتهم بقيئ وإسهال مستمر تسبب في هبوط واغماءات لهم، ومن ثم نقلهم للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية لهم .

وتقرر خروج 5 حالات لاستقرار حالتهما الصحية من بين 8 مصابين بعد إجراء غسيل معده لهما وتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الاسعافات الأولية لهم فيما تم وضع 3 مصابين تحت الملاحظة لعدم استقرار حالتهم ووضعهم تحت الرعاية اللازمة وعمل تقرير بحالتهم، وجار العرض على النيابة العامة .

يذكر أن شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم إستغاثة لنقل 3 أسرة مصابة بحالة تسمم غذائى إلى أقرب مستشفى.

وتبينّ إصابة 3 أسر من بينهم 6 أطفال، وبسؤالهم تبين محل إقامتهم أسرة من الحواتم وأسرة من الشط القبلي وأسرة من شارع الوابورات وجميعهم تابعين لدائرة قسم أول الفيوم، مصابين بتسمم حاد، جراء تناولهم وجبة كشرى فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 6 أطفال واعمارهم تتراوح ما بين ( ٩ سنوات - ١١ سنه - ٦ سنوات - ٧ سنوات - ١٠ سنوات- ٥ سنوات) ، والبالغين ( والد ووالدة ثلاثه اطفال من السته)، وبسؤال أهليه الأطفال وسؤال الاب والأم أدعى تناولهم وجبة معكرونه مجهزة "كشري" من أحد المحلات تحت مسمى"كشري سعيد" ناحية السواقي، وضبط ( صاحب المحل) وعرضه على النيابه العامه، والتي كلفت بالتحريات وتشكيل لجنة من الصحة لأخذ عينات من الوجبات لفحصها.