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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حريق منزل من 4 طوابق في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم في السيطرة على حريق نشب داخل منزل مكون من أربعة طوابق بأحد العقارات بشارع مصطفي باشا بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، بمحافظه الفيوم، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق وحروق بسيطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من أربعة طوابق بشارع مصطفي باشا بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق، وحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ورجحت التحريات أما سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل .


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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